Организаторы приняли от участников и зрителей порядка 108 тысяч заявок, сообщила гендиректор арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы молодежного фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт" в Республике Крым в 2025 году зарегистрировали рекордное число заявок от участников и зрителей - порядка 108 тыс., сообщила журналистам генеральный директор арт-кластера "Таврида" АНО "Таврида.Арт" Ксения Артемьева.

"Этот фестиваль уже стал для нас рекордным по количеству заявок на участие - 98 тыс. мы получили от зрителей и около 10 тыс. - от участников. Но растет не только наша аудитория - каждый год мы стараемся удивлять и вдохновлять наших гостей, делаем насыщенную программу, добавляем новое и смелое, чтобы показать, на что способны молодые творцы!", - рассказала она, добавив, что в 2024 году число заявок составляло порядка 70 тыс.

Артемьева отметила новшества 2025 года: появление новой площадки "Шапито", где пройдет театрально-цирковой спектакль; первая в Крыму масштабная книжная ярмарка; ночное шоу электронной музыки с географией диджеев из России, Африки, Ирана, Китая. Также в этом году на фестивале активно используют искусственный интеллект, благодаря которому "оживут" легендарные советские артисты-фронтовики, такие как Марк Бернес, Любовь Орлова.

Также в этом году организаторы снизили возрастное ограничение: теперь на фестиваль можно попасть с детьми от шести лет, в то время как в прошлом году возрастное ограничение составляло 13+.

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект "AY YOLA".

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.