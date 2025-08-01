Принимаются меры для сокращения опозданий, отметили в Центральной пригородной пассажирской компании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Поезда Калужско-Нижегородского (Киевско-Горьковского) МЦД-4 следуют с увеличенными интервалами из-за остановки одного из составов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-4 задерживаются несколько поездов в сторону Апрелевки из-за остановки состава по техническим причинам на станции Москва-Сити. К нему уже направлен вспомогательный локомотив. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в Telegram-канале МЖД (Московской железной дороги), электропоезд остановился в 15:29 на станции Москва-Товарная-Смоленская. "На период оказания помощи в пути задерживаются пригородные поезда в сторону Апрелевки, с увеличенным интервалом курсируют поезда МЦД-4", - добавляется в публикации.