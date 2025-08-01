В ведомстве уточнили, что речь идет об иностранных рабочих из визовых стран

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтруд подготовил приказ, согласно которому предлагается запретить нанимать иностранных рабочих из визовых стран, которые не знают русский язык, на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. В частности, это водители, продавцы и медики, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд вынес на общественное обсуждение норму о запрете найма иностранных работников без знания русского языка в сфере услуг. Предлагается ограничить трудоустройство иностранных граждан из визовых стран без знания русского языка по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ. Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров" и медицинских работников", - говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. В основном это квалифицированные рабочие, прибывшие из стран с визовым въездом в РФ, в том числе - Китая, Индии, Турции и другие государства. Квота - то есть, предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих - устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

Как уточнили в ведомстве, механизм квотирования позволяет обеспечивать закрепление работника за работодателем - таким образом квалифицированные иностранные работники, въезжающее по рабочей визе, трудятся непосредственно в тех компаниях, которые пригласили работника и оформили квоту под него. 93,8% от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов.

Отмечается, что проект приказа подготовлен в связке с законопроектом "О внесении изменений в статьи 15-1 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Поправками были исключены экзамены на знание русского языка для иностранных работников, привлекаемых в рамках утвержденных правительством квот. С учетом этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил МВД присмотреться к работе министерства труда и соцзащиты из-за списка профессий, по которому мигрантов приглашают в РФ в рамках правительственной квоты. "Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык. Такие категории, как водитель, как продавец, ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать", - сказал Володин.