В Ульяновске открыли улицу 104-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии

Впервые в истории улицу назвали в честь действующего воинского соединения, отметил зампредседателя заксобрания Ульяновской области Константин Долгов

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Одна из улиц в новом микрорайоне в Заволжском районе Ульяновска получила имя 104-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии в канун Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). По словам заместителя председателя заксобрания региона Константина Долгова, впервые в истории улица названа в честь действующего воинского соединения.

"Сегодня, 1 августа, в новом жилом микрорайоне Заволжья - на перекрестке проспектов Авиастроителей и Академика Филатова - вместе с ветеранскими и общественными организациями, депутатским корпусом и действующими военными торжественно открыли улицу 104-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В честь подвигов ульяновских десантников она появилась накануне 95-летней годовщины со дня основания ВДВ", - написал он в своем Telegram-канале.

Зампредседателя заксобрания уточнил, что все улицы в этом микрорайоне Ульяновска будут носить названия полков, входящих в дивизию. Долгов добавил, что с предложением увековечить память о легендарном подразделении вышел член Общественной палаты РФ, отец погибшего участника спецоперации Александр Луконин.

"Наши десантники с доблестью исполняли воинский долг во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе, обеспечивали наведение конституционного порядка в Казахстане, одними из первых отправились в зону специальной военной операции. Сегодня эти славные традиции продолжают бойцы воссозданной 104-й дивизии", - отметил Долгов.

В торжественном открытии улицы принял участие депутат Госдумы Алексей Куринный. "У нас есть улица Гостомельского героического десанта, теперь у нас будет улица фактически градообразующей 104-й дивизии. <…> Это ознаменование заслуг, признание этого важного воинского подразделения, наверное, самого главного подразделения Ульяновской области, которое неразрывно связано с этим городом, с этой территорией и с многими тысячами семей, проживающими здесь", - сказал он в приветственном слове.

Сенатор Айрат Гибатдинов в своем телеграм-канале написал, что бойцы 104-й дивизии внесли неоценимый вклад в защиту Родины, как в годы Великой Отечественной войны, так и во время спецоперации. "Наш долг - помнить и чтить подвиги наших десантников. Теперь их мужество и доблесть навсегда останутся на карте Ульяновска", - подчеркнул он.