Всего для фестиваля подготовили более 100 локаций с различными интерактивами, лекториями, инсталляциями, иммерсивными кинопоказами, мастер-классами, квестами, концертами и другими активностями

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в пятницу масштабной развлекательной и познавательной программой по всему городу. Несмотря на дождливую погоду, площадки мероприятия уже с утра привлекли множество гостей, передают корреспонденты ТАСС.

Всего для фестиваля подготовили более 100 локаций с различными интерактивами, лекториями, инсталляциями, иммерсивными кинопоказами, мастер-классами, квестами, концертами и другими активностями. Они расположились на 11 флагманских площадках, часть которых уже доступна для посетителей.

Накануне открылась площадка, посвященная социальной сфере столицы, в Гостином дворе, где можно испытать новейшие технологии в образовательной, медицинской сфере, заглянуть внутрь человеческого организма, пройдя по огромным макетам органов, и узнать уровень своего эмоционального интеллекта.

С сегодняшнего дня заработали пространства "Территории будущего. Москва 2030" на ВДНХ, в парке "Зарядье", на "Красном октябре" и в расположенном рядом парке искусств "Музеон", в олимпийском комплексе "Лужники", в парке 50-летия Октября и на территории инновационного центра "Сколково". Как отмечается на сайте форума-фестиваля, в течение месяца гостей также начнут принимать площадки в Центральном выставочном зале "Манеже", в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана и на кинозаводе "Москино".

Управление финансами и инновации

В парке "Зарядье" посетителям предлагают узнать, как разумно и безопасно управлять денежными средствами. Здесь разместилась площадка финансовой грамотности. Гостей ждут VR-тренировки, робототехника, цифровые выставки, тест на финансовую грамотность, кинолектории и другие интерактивные мероприятия. Есть и детская программа: просветительские занятия, финмульты, игры, мастер-классы и викторины.

Помимо этого, ко Дню археолога в парке откроется выставка уникальных артефактов, обнаруженных в последние годы на территории столицы. Также здесь установили большую и малую сцены, на которых будут проходит выступления артистов различных жанров. Сегодня на малой сцене можно было послушать народные песни.

Тем временем на площадке в "Музеоне" посетители знакомятся с современными технологиями и инновационными разработками учащихся столичных вузов. Так, в павильоне представлены: медицинское оборудование, которое обеззараживает кровь от вирусов и бактерий с помощью ультрафиолетового излучения, робот-собака с умным аккумулятором, космический спутник малого размера, ноутбук "Мостех", который используют в образовательных учреждениях и городских ведомствах Москвы, и много другое.

Гости могут проверить свои знания в области информатики через специальный интерактивный экран. После прохождения теста можно получить звание "Герой IT". Для посетителей также доступен десяток различных игр, знакомящие с миром информационных технологий. Например, гости узнают о работе кода через написание алгоритма, а в другой игре можно разобрать космический мусор с помощью искусственного интеллекта. Также здесь есть возможность сыграть партию в большие шахматы и поучаствовать в викторине об истории Москвы и ее достопримечательностях, выиграв приз.

Небоскребы и полоса препятствий

У "Красного октября" расположилась площадка для любителей паркура. Здесь возвели постройки, которые копируют стены небоскребов Total и Montparnasse в Париже. Любители паркура могут испытать свои силы и поиграть в догонялки с другими спортсменами, а также взобраться на вершину "небоскреба" на скалодроме. Есть и малая площадка для паркура, где тренеры проводят мастер-классы и обучают основам паркура маленьких гостей.

"Я был в прошлом году на этой же площадке, она стала сильно круче, масштабнее, интереснее. Здесь интегрирован не только паркур, но и новые технологии. <…> Сильно прокачалась площадка, появилось очень много креатива", - поделился своими эмоциями один из спортсменов Алексей.

Передохнуть после активностей можно в зоне с пуфиками, где также продемонстририруют возможности 3D-принтера, который в точности скопирует подделки из пластилина, сделанные посетителями. Также на площадке есть большой мультимедийный экран, а еще все желающие могут пройти полосу препятствий в очках виртуальной реальности, почувствовав себя в роле спасателей во время пожара.

Спорт для всех

© Алена Толстихина/ ТАСС

Самое большое количество спортивных активностей можно найти в "Лужниках", парке 50-летия Октября и "Сколково". Так, в парке 50-летия Октября гости могут поплавать на сап-бордах по искусственной реке, ощутить невесомость в аэротрубе и попробовать свои силы на трапеции. Однако здесь же расположились и футуристические павильоны "Космос", "Биом", "Робототехника" и "Лабиринт". Гостей и жителей столицы разных возрастов ждут интерактивные развлечения и бесплатные образовательные мастер-классы по химии, робототехнике и астрофизике.

"Сколково" в свою очередь предлагает попробовать свои силы в аэротрубе и в вейкбординге. На этой площадке также во время "Территории будущего. Москва 2030" пройдет международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" с Кубком мэра Москвы по гонкам дронов. Спортивные активности, всевозможные интерактивы и познавательные мероприятия проводятся и в "Лужниках", где также на площадке комплекса городского хозяйства Москвы можно увидеть выставку современной техники.

Карьерный рост

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

На время форума-фестиваля колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ окрасилось в цвета бренда карьерного портала правительства столицы "Твой город - твое дело" и "Территории будущего. Москва 2030". Посетители могут подняться на высоту 140 метров и в брендированных кабинах ознакомиться с направлениями работы правительства Москвы и карьерными возможностями в столичных организациях.

"В рамках фестиваля в течение 45 дней у нас пройдут различные активности. 9 и 10 августа мы проведем карьерные выходные, где у посетителей будет возможность получить мини-консультацию у лучших рекрутеров правительства Москвы", - рассказала ТАСС директор по развитию и работе с клиентами Управления кадровых сервисов правительства Москвы Ксения Александрова.

В эти дни все гости форума-фестиваля смогут задать вопрос о составлении резюме у профессиональных рекрутеров. Также на площадке можно на VR-тренажерах попробовать себя в роли одного из сотрудников столичных учреждений, поучаствовать в квесте "Москва как ты" и пройти нейротестирование. "Это познавательный, развлекательный формат, где на вас надевают специальный ободок - он уловит альфа-ритмы мозга и подготовит отчет, который расскажет вам, какой подход к решению задач вам ближе. Это сможет помочь в выборе вашей карьеры", - рассказала Александрова.

О форуме-фестивале

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок по всей столице. Посетителей ждут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия.