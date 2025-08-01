Научно-исследовательский институт будут работать на базе регионального медуниверситета имени Разумовского, сообщила пресс-служба вуза

САРАТОВ, 1 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт биоцифровых систем здоровья запускают на базе Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского (СГМУ). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Команда биофизиков и медицинских специалистов СГМУ имени В.И. Разумовского несколько лет успешно осуществляет биомедицинские исследования и разработки инженерных и цифровых технологий. Следующим шагом развития указанного направления является создание в СГМУ нового научно-исследовательского института биоцифровых систем здоровья", - сообщили в университете.

В институте будут заниматься научными разработками - от идеи до готового к внедрению в медицинскую практику продукта. По информации вуза, в структуру нового НИИ уже входит научно-исследовательская лаборатория открытых биосистем и искусственного интеллекта. Специалисты лаборатории создают цифровые системы анализа биомедицинских данных.

Клиническую работу на первом этапе сосредоточат в научно-клиническом отделе интегративной кардиологии. Исследования ученых будут включать государственные задания Минздрава РФ по разработке портативного оборудования для мониторинга и диагностики функций сердечно-сосудистой системы, а также решение фундаментальных и прикладных задач в области нейронаук.

"СГМУ имени В.И. Разумовского активно принимает участие в национальных проектах. В рамках реализации наши ученые-медики совместно с партнерами разрабатывают и внедряют в рабочий процесс современное оборудование и цифровые системы. Инновационные технологии в комплексе с системой искусственного интеллекта помогают развивать и улучшать систему здравоохранения для достижения целей национального развития", - цитируется ректор СГМУ Андрей Еремин.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - один из старейших медицинских вузов России и первое в Саратове высшее учебное заведение, основанное в начале ХХ века. Сейчас вуз является одним из передовых университетов медицинского профиля в стране, крупным научным и клиническим центром. В университете обучаются более 8,5 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов, Реализуется многоуровневая система медицинского образования.