Благодаря работе Дмитрия Беляева удалось раскрыть ряд резонансных преступлений, направить в суд уголовные дела в отношении глав муниципалитетов и чиновников, виновных в хищении бюджетных средств, отметил глава республики Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 1 августа июля. /ТАСС/. Дмитрий Беляев назначен руководителем Главного следственного управления следственного комитета РФ по городу Москве. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

"Дмитрий Беляев назначен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве. С 2022 года Дмитрий Владимирович возглавлял следственные органы в Дагестане, где проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона. <...> Под его руководством приоритетными направлениями оставались расследование коррупционных и должностных преступлений, преступлений террористической и экстремистской направленности, а также убийств и других тяжких и особо тяжких деяний. Благодаря слаженной работе удалось раскрыть ряд резонансных преступлений, направить в суд уголовные дела в отношении глав муниципалитетов и чиновников, виновных в хищении бюджетных средств", - написал Меликов.

По его словам, в этом году в Дагестане завершено расследование 859 уголовных дел, что на 3,2% больше, чем в прошлом. "Несмотря на попытки иностранных сил дестабилизировать обстановку в стране и особенно в Дагестане, следственное управление [Следственного комитета РФ по Дагестану] под руководством Дмитрия Владимировича уверенно противостояло этим вызовам, обеспечивая защиту прав граждан и безопасность региона. За большой вклад в укрепление законности и справедливости в республике Дмитрий Владимирович представлен к высокой государственной награде Дагестана", - добавил глава Дагестана.