В Свердловской области поезда "Финист" работают на самом загруженном направлении

Ежедневно по маршруту Екатеринбург - Верх-Нейвинск будут курсировать пять составов, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Движение пригородных электропоездов "Финист" началось по маршруту Екатеринбург - Верх-Нейвинск на одном из самых загруженных железнодорожных направлений Свердловской области. Ежедневно по маршруту будут курсировать пять составов, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Денис Паслер.

"Накануне Дня железнодорожника запустили с начальником Свердловской железной дороги Павлом Васильевичем Бурцевым новый "Финист" из Екатеринбурга до Верх-Нейвинска. Направление на Нижний Тагил - одно из самых популярных и, соответственно, самых загруженных. Поэтому мы поступательно расширяем маршрутную сеть наших электропоездов. Ежедневно между столицей Среднего Урала и Верх-Нейвинском будут курсировать пять пригородных составов", - написал он.

В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что три пары поездов будут отправляться со станции "Екатеринбург-Пассажирский", еще две - со станции "Шарташ" (находится в восточной части Екатеринбурга - прим. ТАСС).

Время в пути составит порядка одного часа, вместимость одного состава из пяти вагонов - более 400 человек. "Для людей будут доступны все преимущества наших уральских "Финистов": выход в интернет на всём пути следования, комфортная температура внутри вагона, все удобства, в том числе для маломобильных граждан; для безопасности пассажиров электричка оснащена системой видеонаблюдения", - подчеркнул Паслер.

Станция "Верх-Нейвинск" находится в 55 км от Екатеринбурга и обслуживает близлежащие Новоуральск и поселок Верх-Нейвинский.