Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отметил, что 1 августа пенсия пересчитывается исходя из стажа работы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал отменить верхний порог прибавки к пенсии работающим пенсионерам в три балла. Об этом депутат заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Депутат отметил, что 1 августа пенсия работающих пенсионеров пересчитывается исходя из стажа работы. При этом, по его словам, пенсионер может получить максимум три страховых балла, в отличие от общей нормы, по которой гражданин за год работы может получить десять баллов.

"Почему для пенсионера три балла ввели ограничение? С одной стороны, это экономия - меньше расходов, но это несправедливо. Поэтому эти три балла нужно убрать, чтобы работающие пенсионеры полноценно получали пересчитанную пенсию в зависимости от того, какое реальное количество баллов они заработали", - сказал депутат.

Стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля. Максимальный размер прибавки к пенсии работающих пенсионеров составит 437,07 рубля, подсчитал ТАСС.