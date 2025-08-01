В Россотрудничестве отметили, что программа "Новое поколение" направлена на расширение круга позитивно настроенных по отношению к России активных молодых иностранных граждан и привлечение их к участию в совместных проектах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президентская программа "Новое поколение" увеличит количество участников до 1 600. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

В агентстве отметили, что программа "Новое поколение" направлена на расширение круга позитивно настроенных по отношению к России активных молодых иностранных граждан и привлечение их к участию в совместных проектах. Ранее в рамках программы Россию ежегодно посещали около 1 000 человек из разных стран.

"В этом году ожидаемое количество участников достигнет 1 600. Дальше - больше, - отметили в Россотрудничестве. - По поручению президента России программа в этом году существенно расширилась. С этого года "Новое поколение" реализуется в рамках федерального проекта "Россия в мире" национального проекта "Молодежь и дети". Стать участником смогут представители всех стран мира в возрасте от 14 до 40 лет (раньше было 25-35 лет) и теперь возможно повторное участие".

В агентстве подчеркнули, что за все время реализации с 2011 года выпускниками программы стали свыше 10 000 ведущих представителей общественно-политических, культурных, научных и дипломатических кругов из более чем 150 стран.

В 2024 году в ее рамках в Россию приехали участники из 66 стран, в частности 603 человека из государств ближнего зарубежья. "Традиционно большое количество участников было из стран СНГ, но в ней принимают участие делегаты из ряда стран Запада (в том числе из недружественных государств) - Германии, Словакии, Франции, США, Венгрии", - добавили в агентстве.

Также указывается, что сейчас Россотрудничество начинает регистрацию заявок от российских организаций на программу "Новое поколение - 2026". Подать заявки можно до 1 октября 2025.