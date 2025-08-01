Стать посетителем мероприятия можно до 3 августа включительно

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 300 фермеров из разных уголков России привезли свою продукцию на Большой сырный фестиваль, который традиционно проходит в начале августа в городском округе Истра. Несмотря на название, приобрести здесь можно не только разные сорта сыра, но также мед, мясные деликатесы, винную продукцию и товары ручной работы, передает корреспондент ТАСС.

Площадкой для проведения фестиваля из года в год становится Истринская сыроварня Олега Сироты, расположенная в подмосковной деревне Дубровское. Здесь в дни проведения масштабной ярмарки разместились несколько тематических шатров - сырный, мясной, винный и ремесленный, а также фудкорт, игровая зона для детей и выставка сельхозтехники. Для тех, кто приезжает на личном автомобиле, предусмотрена бесплатная парковка. Добраться на общественном транспорте до фестиваля также не составит труда - от станций Новоиерусалимская и Истра курсируют бесплатные шаттлы.

Более 500 сортов сыра, варенье из лисичек и улитки

Среди представленных на прилавках фестиваля сыров можно найти как традиционные и знакомые широкой аудитории сорта - к примеру, гауда, чеддер или горгонзолла, так и более редкие экземпляры - монтазио, кротен, белпер кнолле и другие. Всего, по данным организаторов, в дни проведения фестиваля будут представлены более 500 сортов сыра. К нему прямо на площадке можно прикупить и соусы - винные, апельсиновые, брусничные и другие.

Фермерские хозяйства, специализирующиеся на мясных деликатесах, привезли на фестиваль сыровяленную и копченую продукцию из свинины, говядины, курицы, конины и утки. Любители оригинальных лакомств могут попробовать на площадке варенье из лисичек, вяленую клубнику, фаршированных улиток и огуречно-горчичную намазку.

"Здесь порядка 300 фермеров и сыроваров, которые из разных концов нашей необъятной Родины привезли все, чем богата наша русская земля: сотни сортов сыра, десятки видов хамона, мед из Башкирии, Татарстана, Алтая - здесь вся наша страна от Калининграда до Дальнего Востока", - рассказал основатель Истринской сыроварни, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Катание на лошадях и сырный чемпионат

Фестиваль насыщен развлекательной программой. Так, согласно сайту мероприятия, ежедневно на площадке будут проходить дегустация российских вин, катание на лошадях и тракторе, детские мастер-классы и музыкальные выступления. А в последний день проведения фестиваля, 3 августа, будет выбран лучший сыр в рамках ежегодного Сырного чемпионата.

Этот сырный фестиваль стал юбилейным по счету - он проводится уже в десятый раз. Стать его посетителем можно до 3 августа включительно.