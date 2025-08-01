В поселке на Камчатке участники РСО обработали более 8 тыс. тонн лососевых

В пресс-службе Российских студенческих отрядов отметили, что в поселке Озерновский на путине работают больше 600 человек из разных регионов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Участники Российских студенческих отрядов (РСО) обработали более 8 тыс. тонн лососевых в поселке Озерновский на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе РСО.

"1 августа на Курильских островах отмечается День озерновской нерки. Обычно к этому времени на нерест в Курильское озеро проходит более 1 млн лососей. Традиция празднования сохраняется с 1979 года. Студенческие отряды, работающие на рыбообрабатывающих предприятиях поселка Озерновский на Камчатке, этим летом уже обработали более 8 тыс. тонн лососевых, в том числе нерки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на Камчатке в поселке Озерновский на лососевой путине работают более 600 студентов из Хабаровского края, Иркутской и Томской областей, Республик Саха (Якутия) и Бурятия. Участники студотрядов работают на всех позициях цикла переработки рыбы, от приема продукции до упаковки готового продукта. Также студенты работают в филейном цехе, где занимаются глубокой обработкой рыбы, солением, копчением и консервированием.

"Этим летом рекордное число участников Российских студенческих отрядов выбрали для себя работу на путине. 5 тыс. человек трудоустроены на рыбоперерабатывающих заводах Камчатского, Хабаровского края и Сахалинской области", - отметил заместитель руководителя сельскохозяйственного направления Центрального штаба РСО Павел Шайкин.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.