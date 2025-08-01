Малышева: память о Первой мировой войне помогает понять сегодняшнюю ситуацию

По словам руководителя Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, это историческое событие не менее Великой Отечественной "объединяет все поколения"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Память о Первой мировой войне является ключом к пониманию сегодняшней ситуации и напоминает о важности исторической памяти. Об этом ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"1 августа - день начала Первой мировой войны. Очень долго для российского общества этот день был просто датой, обозначенной в учебнике, фактом, который входил в экзамены. Но сегодня все более очевидно, что война показывает нам те приоритеты и те константы, которые позволяют осмыслить уже день сегодняшний, и историческая память о Первой мировой войне - это ключ к пониманию сегодняшней ситуации. Потому что, обращаясь как историки к событийному ряду и анализируя геополитическую ситуацию, мы можем очень четко объяснить причины Первой мировой войны и понять, кто друг, а кто враг, и, к нашему удивлению, сожалению, а может быть где-то и откровению, мы понимаем, что в современном мире мало что изменилось", - сказала она.

По ее словам, Первая мировая война не менее Великой Отечественной "объединяет все поколения" и является "историей каждой семьи".

"Именно обращаясь к таким фактам, та традиционная ценность служения <...> приобретает жизнь, и из слова превращается в реальность. Поэтому Первая мировая война - то событие, которое является ключом к пониманию наших приоритетов и того, как историческая память актуальна сегодня", - заключила она.

1 августа в Российской Федерации отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 г.г.