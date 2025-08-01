Хуснуллин: региональные дороги ДНР приведут к норме за 2-3 года

Как сообщил вице-премьер РФ, приоритетная задача сейчас - улучшить дорожную сеть в опорных населенных пунктах

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Региональные дороги в ДНР приведут в нормативное состояние согласно плану за 2-3 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после открытия моста в Макеевке.

"Президентом поставлена задача - воссоединенные регионы привести к показателям достижения нацпроектов, которые утверждены в РФ, к 2030 году. В части дорог мы этот показатель перевыполняем, - сказал Хуснуллин на опубликованном в его Telegram-канале видео. - По региональным дорогам мы тоже видим - норматив исполнения в ближайшие 2-3 года мы закончим".

Он добавил, что приоритетная задача сейчас - улучшить дорожную сеть в опорных населенных пунктах. Предполагается, что работы на части запланированных на 2026 и 2027 годы объектов дорожники смогут начать в этом году. Вице-премьер анонсировал подписание программы ремонта дорог в республике до 2030 года.

Хуснуллин вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным открыли мост через реку Грузскую в Макеевке. Объект расположен на проспекте 250-летия Донбасса, ранее он был в аварийном состоянии. Через него пролегает путь на Донецк.

Пушилин сообщил в своем телеграм-канале, что мост сдали на три месяца раньше срока. Ремонт начали в конце 2024-го, использовали местные стройматериалы.