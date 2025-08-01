В основе спектакля лежат подлинные свидетельства людей двух эпох, сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида"

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. Театрально-документальную музыкально-драматическую постановку "Непокоренный Курск" о событиях августа 2024 года представили на фестивале молодого искусства "Таврида.Арт" в Республике Крым.

"Спектакль - масштабная постановка, повествующая о судьбе нашего народа сквозь призму личных историй, боли утрат и несломленной веры. В основе постановки лежат подлинные свидетельства людей двух эпох - ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курского приграничья, чьи жизни навсегда изменились после августовских событий 2024 года", - сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".

Отмечается, что проект реализован совместно с Министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области и основан на реальных историях людей.

О фестивале

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы.

За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями.

Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.