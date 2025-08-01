Годовое обучение со стажировками у них стартует с 19 августа

ТАМБОВ, 1 августа. /ТАСС/. Финалистами региональной кадровой программы "Герои Тамбовщины", которая аналогична федеральной программе "Время героев", стали 28 участников СВО в Тамбовской области. Годовое обучение со стажировками у них стартует с 19 августа, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

"Сегодня на общественном совете определили финалистов региональной кадровой программы „Герои Тамбовщины“ для участников и ветеранов СВО. Всего было подано 390 заявок. После тестирования и собеседований к очному обучению рекомендованы 28 финалистов", - сообщил Первышов.

Обучение со стажировками у финалистов стартует 19 августа, оно продлится год. После его завершения участники программы получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Государственное и муниципальное управление". "Еще 36 бойцов выбраны для "отложенного" обучения, так как сейчас находятся на выполнении боевых задач в зоне СВО", - уточнил врио главы региона.

Программа направлена на формирование кадрового резерва для замещения вакантных мест в муниципальной и региональной власти. В связи с этим все без исключения участники отбора получат возможность пройти онлайн-обучение или курсы повышения квалификации, также им будет оказана помощь с трудоустройством, уточнил врио главы региона.

Программа "Время героев" была запущена 1 марта 2024 года по инициативе президента Владимира Путина. 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению, среди них был и Первышов.