Монумент русского поэта находился в парке, который ранее носил его имя, но был переименован

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в городе Болград Одесской области. Об этом сообщила болградская городская община.

"Сегодня, 1 августа 2025 года, во исполнение закона о деколонизации, в городе Болград демонтирован памятник поэту Александру Пушкину", - написано в сообщении на сайте общины.

В 2024 году исполнительный комитет болградской городской рады принял решение о демонтаже всех памятников в Болградской территориальной общине, которые связаны с Российской империей.

Памятник Пушкину находился в парке, который ранее носил имя поэта, но был переименован в Болградский городской парк.

Местное издание "Махала" сообщило, что бюст Пушкина перевезли во двор городского музея, а в парке остался только постамент, с которого сняли табличку с именем поэта.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. В 2022 году в Одессе был снесен памятник российской императрице Екатерине II.