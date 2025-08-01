В Омской области четвертый день подряд зафиксировали загрязнение атмосферы сероводородом

В регионе также четвертую ночь подряд ввели режим неблагоприятных метеоусловий

ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировали четвертый день подряд в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", на стационарном посту в Кировском административном округе зафиксировано превышение ПДК сероводорода, максимальная концентрация составила 1,12 ПДК", - говорится в сообщении.

В регионе также четвертую ночь подряд ввели режим неблагоприятных метеоусловий, при котором предприятия должны сократить выбросы на 15-20%. При этом в Омске и пригороде с 27 июля ежедневно фиксируют загрязнение атмосферы. 27 июля было зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации аммиака, 28 и 29 июля - сероводорода, 30 июля - сероводорода и фенола.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 места и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.