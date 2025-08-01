Проект вступил в силу с 1 августа

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя на заседании городского правительства поддержали проект, предполагающий увеличение размера единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, до 700 тыс. рублей. Об этом сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.

В августе 2024 года единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны через пункт отбора в Севастополе увеличили с 200 до 400 тыс. рублей. В январе 2025 года - до 500 тыс. рублей.

"Мы <...> увеличиваем выплату с 1 августа заключившим контракт [с Минобороны РФ через пункт отбора в Севастополе]. Теперь она будет составлять 700 тыс. рублей", - сказала Сулягина.

Также власти поддержали проект, согласно которому севастопольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в других регионах страны, получат выплаты при условии, что они не получали аналогичную поддержку по месту заключения контракта. На сегодняшний день под эту категорию попадают 147 человек.