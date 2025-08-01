Мероприятие пройдет с 19 по 30 августа

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Эффект северного сияния в архитектурных декорациях впервые в России воссоздадут на международном фестивале "Каспийские сезоны", который пройдет в Астрахани с 19 по 30 августа на различных площадках города. Об инновационной технологии ТАСС сообщили в пресс-службе министерства культуры Астраханской области.

"Одной из ключевых особенностей фестиваля станет инновационное решение - зеркальный композит. Этот уникальный прием будет впервые представлен не только на фестивале "Каспийские сезоны", но и в России в целом. Современная технология, состоящая из 8 000 полос - зеркальных ламелей, создаст поистине невероятный эффект", - сказали в пресс-службе, отметив, что за организацию фестиваля, идею и воплощение архитектурных декораций отвечает дирекция культурно-массовых программ.

В дирекции уточнили, что эффект северного сияния будет воссоздан за счет форм декораций, материала и преломления света. "Более 8 тысяч зеркальных ламелей будут преломлять и отражать свет, погружая зрителя в пространство шоу. А проекция на архитектурные строения ансамбля Астраханского кремля позволит каждому зрителю ощутить себя частью повествования", - отметили там.

Ламели - это вертикальные полосы, которые изготовят из зеркального композита. Их соединят между собой тонким тросом сверху и снизу по принципу вертикальных жалюзи. При попадании на них цветного света или видео рисунка, они наполняются и отражают его. Так, зеркальные ламели будут отражать видеоконтент, направленный на соборы Астраханского кремля. Ламели будут смонтированы на разных уровнях над сценой и физически воссоздадут природное явление.

Торжественный частью фестиваля станет концерт, который состоится 22 августа на Соборной площади Астраханского кремля. На сцене выступит Симфонический оркестр прикаспийских государств под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова, а также мэтры оперной сцены России и других стран. Кроме того зрителей ждут выступления балетной пары - солистов Мариинского театра, лауреатов международных конкурсов - Александра Сергеева и Светланы Савельевой, а также цирковых артистов, Алексея и Анастасии Большаковых, участников шоу "Цирк со звездами" на Первом канале. Режиссером проекта выступит Ирина Гаудасинская.

Фестиваль пройдет в Астрахани в пятый раз. Проект реализуется в рамках национального проекта "Культура".