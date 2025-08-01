Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что номинациями конкурса стали "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек зарегистрировались на конкурс "Новатор Москвы" в этом году. Соревнования проводились в трех номинациях, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Подвели итоги конкурса "Новатор Москвы". Конкурс помогает превращать научные идеи в рабочие стартапы. За шесть лет он объединил больше 16 тыс. ученых, изобретателей и предпринимателей. В этом году на "Новатор Москвы" зарегистрировались свыше 5 тыс. человек", - написал Собянин.

Он отметил, что номинациями конкурса стали "Проект будущего", "Меняющие реальность" и "Лидеры инноваций". В финал вышли 90 проектов, 36 из которых стали победителями и призерами премии.

Мэр выделил некоторые из проектов, ставших победителям конкурса. Среди них: инновационная система ЗD-печати с умными модулями, индикаторы удара груза, которые позволяют определить нарушение правил его транспортировки или хранения, а также умный датчик подтоплений и переливов. Он подчеркнул, что авторы лучших проектов получили премии и смогут продолжить развивать свои идеи и проекты в "Академии инноваторов".

"Конкурс "Новатор Москвы" проводится с 2020 года. За это время финалистами стали авторы 210 проектов, которые разделили призовой фонд больше 120 млн рублей", - заключил Собянин.

Рост популярности конкурса "Новатор Москвы"

Как сообщила журналистам руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, с годами популярность конкурса только растет. "Каждый год популярность конкурса растет. У нас число зарегистрировавшихся участников выросло с 2020 года в пять раз. В этом году зарегистрировалось более 5 тыс. участников. Вы знаете, нас особо радует не только количество, но и то, что у нас участники представляют разные возрастные группы. Самому молодому из них 14 лет, самому мудрому и опытному - 89. А это означает, что у инноваций нет границ", - рассказала Кострома.

Она добавила, что столичные разработчики предлагают инновационные решения в разных областях, в числе которых медицина, экология, ЖКХ, борьба с мошенниками. "Для нас все финалисты, все участники, которые будут здесь сегодня - это новые проекты, новый бизнес, потому что в конечном счете для нас важна коммерциализация продуктов с тем, чтобы в городе создавалось больше и больше технологических проектов, бизнеса. Я думаю, что в этом есть большая перспектива, потому что каждый проект, который к нам приходит, мы сопровождаем", - подчеркнула Кострома.