Дорога ускорит путь в Дивеево и Саров, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Дорожную развязку открыли в поселке Выездное Нижегородской области. Это позволит ускорить путь из Арзамаса в Дивеево и Саров, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Существующий транспортный узел с железнодорожным переездом на одном уровне был перегружен, не обеспечивал необходимую пропускную способность. По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области в часы пик здесь возникали заторы протяженностью более полутора километров. Движение по развязке открыли на пять месяцев раньше сроков, указанных в контракте", - говорится в сообщении.

Никитин подчеркнул, что движение на данном участке стало не только более комфортным, но и более безопасным. "Открытие этой дороги - долгожданное событие для жителей региона, туристов и для меня лично. Мы давно к этому шли. Все началось с постановления правительства о развитии кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". Если бы не решения попечительского совета кластера и не федеральная поддержка, у нас не было бы южного обхода Арзамаса, который в 2023 году был запущен, а село Дивеево не имело бы северо-восточного обхода", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Он обратил внимание на то, что сейчас Дивеево - одно из немногих сел в России, у которого есть обходы.

Протяженность новой транспортной развязки составляет 750 м, в том числе 271,8 м - путепровод. До конца 2025 года подрядчику предстоит закончить работы на прилегающей территории, в том числе будет демонтирован старый железнодорожный переезд. Ежедневно на объекте задействовано примерно 35 человек, используются 10 единиц техники. Реализация проекта стала возможной благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость строительства составила более 1,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей - из федерального бюджета.

Развитием дорожной инфраструктуры юга Нижегородской области занимаются уже несколько лет. Так, в 2021 году был открыт северо-восточный обход Дивеева. В 2023 году одновременно с участком М-12 было открыто движение по южному обходу Арзамаса, это позволило вывести из города транзитный транспорт и полностью преобразить его исторический центр. Продолжается строительство дороги от Выездного до железнодорожной станции Арзамас-1, срок ввода по контракту - конец 2026 года.