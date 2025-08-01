Монумент планируют установить на месте исторических боев

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) в пятницу представило в Москве памятник, посвященный пожертвовавшим собой в ходе Курильской операции 1945 года десантникам, установка монумента планируется на месте исторических боев.

Бронзовый монумент будет установлен на острове Шумшу Сахалинской области к 18 августа 2025 года в ознаменование 80-й годовщины начала Курильской десантной операции. Памятник станет прологом к масштабному мемориалу, посвященному победе Красной армии над войсками милитаристской Японии в последнем бое Второй мировой войны.

"Десантная операция, которая началась в 4 часа утра 18 августа 1945 года, носила беспрецедентный характер. Рассчитывали на то, что война уже закончилась и сопротивление будет чисто символическим. Но этого не произошло. Японцы сражались до последнего. Подойти к острову было практически невозможно. Подходили под прикрытием тумана. Все подходы простреливались. Именно поэтому на острове Шумшу 13 бойцов повторили подвиг Александра Матросова - они своей грудью закрывали пулеметные точки. Это было проявление высочайшего героизма", - сказал на представлении памятника журналистам замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

"За основу взят образ морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева, в первый день высадки отряда 18 августа 1945 года закрывших своими телами вражеские амбразуры и повторивших подвиг Александра Матросова. Их поступок спас жизни сослуживцев, которые смогли занять стратегическую высоту 171 и водрузить над ней Красное Знамя. На момент подвига Николаю Вилкову было 26 лет, а матросу Петру Ильичеву - всего 18. Николай и Петр были удостоены звания Герой Советского Союза посмертно", - сообщили в пресс-службе РВИО.