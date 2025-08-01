Многие пенсионеры встречали помощь со слезами на глазах, отметили в движении

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народный фронт организовал доставку питьевой воды в социальные учреждения и пожилым жителям Донецкой Народной Республики после атаки ВСУ на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Об этом сообщили ТАСС в движении.

По данным движения, 29 июля ВСУ обесточили одну из ключевых инфраструктур - Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Особенно трудной ситуация стала для маломобильных и одиноких пожилых людей.

"Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике крайне тяжелая. Из-за атаки БПЛА тысячи жителей остались без доступа к самому необходимому. Команда Народного фронта доставляет питьевую воду в социальные учреждения, одиноким пожилым и маломобильным жителям Донецкой Народной Республики", - заявили в Народном фронте, добавив что волонтеры доставили уже тонны воды.

Один из первых на призыв о помощи откликнулся Белгород. "Народный фронт Белгородской области передал нам четыре тонны питьевой воды. Из них уже выдали 300 литров людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, пожилым. Людям, которые не могут сами себе привезти воду. Продолжаем поддерживать жителей и благодарим братский регион за поддержку", - рассказал координатор молодежки Народного фронта в ДНР Никита Черепин.

Волонтеры развезли воду жителям Киевского и Калининского районов Донецка, а также Красногвардейского района Макеевки. "Многие пенсионеры встречали такую помощь со слезами на глазах", - добавили в движении.