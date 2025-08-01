В ведомстве отметили, что особое внимание уделено вопросам трудоустройства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Официальные сайты вневедомственной охраны Росгвардии впервые заработали в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Интернет-ресурсы предоставляют возможность оперативно оформить заявку на охрану объектов недвижимости и транспортных средств. Для удобства пользователей на сайтах опубликованы подробные инструкции по подготовке необходимых документов и актуальные тарифы на предоставляемые услуги", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделено вопросам трудоустройства: интерактивная кнопка "Хочу служить в Росгвардии" позволяет в упрощенном порядке подать заявление о приеме на службу, которое мгновенно поступает в кадровое подразделение. "На официальных сайтах вневедомственной охраны Росгвардии также функционирует форма обратной связи, предназначенная для приема предложений, заявлений и обращений граждан", - сказали в ведомстве.