В ФПК сообщили, что меру ввели для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между городами

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом назначены на выходные, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД).

Так, для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя городами ФПК назначила дополнительные двухэтажные поезда №154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 01:25 и №237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 3 августа в 15:59.

Также дополнительно были пополнены составы поездов №741/742 и 743/744 "Аврора", 747/748 "Невский экспресс". Суммарно ФПК включила 13 вагонов.