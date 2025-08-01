Также на рисунках дети изобразили победные лозунги, родные места и национальные мотивы

СУДАК, 1 августа. /ТАСС/. 65 тыс. рисунков финалистов всероссийского конкурса "Палитра первых", проводимого совместно с Движением первых, на тему родного края и защиты Отечества украсили пространства фестиваля молодого искусства "Таврида. Арт", передает корреспондент ТАСС.

На рисунках дети изобразили родственников - участников СВО и тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне; победные лозунги и родные места; национальные мотивы. Изображения можно увидеть на территории Академии киноиндустрии "Меганом". Как ТАСС сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида", эта выставка стала одной из крупнейших выставок детских рисунков.

О фестивале

В 2025 году "Таврида. Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, Vlada Miravi. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, Lyriq и Tritia. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект Ay Yola.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.