Работодатели региона подали заявки на привлечение более 1,8 тыс. иностранных специалистов, сообщили в пресс-службе главы республики

УФА, 1 августа. /ТАСС/. Работодатели Башкирии подали заявки на привлечение более 1,8 тыс. иностранных специалистов в 2026 году. В 2025 году их количество превысило 1,4 тыс., это граждане Вьетнама, Индии, Туркменистана, Бангладеш и других визовых стран, сообщили в пресс-службе главы республики.

"На 2025 год получено разрешение на приглашение 1 473 иностранных специалистов из Вьетнама, Индии, Туркменистана, Бангладеш и других визовых стран по 101 рабочей специальности. На 25 июля Минтруда региона по запросам управления по вопросам миграции МВД по Башкортостану выдало 124 заключения на прием более 700 работников. На 2026 год поступили заявки от 80 работодателей на привлечение 1 857 человек", - указано в сообщении.

Вопрос рассматривался на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое провел глава Башкирии Радий Хабиров. В своем выступлении он призвал обеспечить безопасность общества и граждан при реализации миграционной политики.

"В условиях, когда наша экономика активно развивается, нам нужны трудовые ресурсы из других стран. При этом важна системная работа по адаптации мигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы, уважать наши обычаи и традиции", - приводятся в сообщении слова главы республики.