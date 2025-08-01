Горожан просят быть предельно внимательными

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики предупредили москвичей о ливне, грозе и усилении ветра до 17 м/с в ближайший час и до 10 утра 2 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В ближайший час и с сохранением до 10:00 мск 2 августа в столице местами ожидаются сильный ливень, сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Горожан просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.