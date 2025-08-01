Полученную информацию передадут экспертам, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор осуществляет мониторинг доступности в интернете альбома "Город дорог", исполнителем которого является рэпер Гуф, для дальнейшей передачи информации экспертам. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что миллиардер Игорь Рыбаков выкупает права на первый альбом Гуфа "Город дорог". Уточнялось, что он решил удалить альбом со всех площадок, чтобы не романтизировать образ жизни, описанный в песнях, и исключить негативное влияние на молодое поколение.

"Роскомнадзор в настоящее время проводит мониторинг доступности в сети Интернет альбома "Город дорог" Гуфа для передачи информации экспертам: принятие решений об отнесении материалов к категории запрещенных пронаркотических находится в компетенции МВД России. Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что ограничение доступа к контенту осуществляется на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор в свою очередь рассматривает подобные обращения в установленном порядке.

"Напоминаем, что граждане могут сообщать о наличии в сети Интернет информации, распространение которой в РФ запрещено, через специальную форму обратной связи (ФОС) на сайте Роскомнадзора. Обращения, поступившие через ФОС, рассматриваются и направляются в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией для принятия дальнейших решений", - отметили в ведомстве.