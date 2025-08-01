Ее получил участник СВО из Переславля-Залесского с позывным Невский, сообщил губернатор региона Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев впервые вручил региональную медаль "Честь и слава" участнику СВО из Переславля-Залесского с позывным Невский. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Вручил медаль "Честь и слава" Герою России, участнику СВО, бойцу с позывным Невский. <…> Невский стал первым, кто получил региональную медаль "Честь и слава". Этот новый знак отличия мы учредили в этом году, объявленном президентом Годом защитника Отечества. Медаль - это символ благодарности и уважения, с которыми мы относимся к нашим героям и защитникам", - написал губернатор.

По его словам, звание Героя России участник СВО из Переславля-Залесского получил за успешное выполнение задач в городе Курахово Донецкой народной республики. "Невский и его группа взяли в плен несколько десантников 46-й аэромобильной бригады ВСУ, включая офицера", - пояснил Евраев.