По данным проекта "ПОРА работать в Арктике", за год вакансиями в Арктической зоне РФ интересовались около 160 тыс. человек

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. Потребность Арктики в кадрах на ближайшие несколько лет оценивается в 60 тыс. человек, сообщил ТАСС генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин на форуме "Арктика - регионы" в Архангельске.

"Потребность, которая остается в Арктике на сегодняшний день, мы оцениваем более чем в 60 тыс. работников без учета планирующихся инфраструктурных проектов на перспективу нескольких лет", - сказал Данькин.

За год вакансиями в Арктической зоне РФ интересовались около 160 тыс. человек. Это статистика проекта "ПОРА работать в Арктике". В пятерку регионов, в которых посетителям сайта наиболее интересны предложения о работе, входят Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Мурманская и Архангельская области.

"Факт трудоустройства определяется на уровне компании, и эти данные не открыты, поэтому судить можно только по косвенным показателям. При высоком количестве заинтересованных не каждый отклик заканчивается трудоустройством. По оценкам аналитиков ПОРА, только примерно каждый восьмой отклик доходит до конечного трудоустройства", - пояснил он.

Как удержать кадры в Арктике

Одним из критериев успешного развития российской Арктики является привлечение высококвалифицированных специалистов. Здесь предлагают высокую зарплату, кроме того, проекты в основном такие, каких нет в других регионах. "Это действительно интересные вызовы, потому что реализуются уникальные для всего мира проекты. Например, такие, как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области, Норильский промышленный район или освоение Ямала - аналогов этим проектам просто нет. Понятно, что людям хочется быть причастными к таким уникальным историям", - уточнил он.

Но компании должны учитывать, что на этапе заинтересованности будущие сотрудники могут не оценивать непосредственно условия проживания, качество среды, социальную инфраструктуру. Данькин отметил, что для закрепления кадров важно развивать социальную инфраструктуру, медицинское обслуживание и программы поддержки работников. По его словам, в соответствии с социологическим исследованием ПОРА, "влюбленность в Арктику у людей заканчивается по итогам первого года проживания". "И чтобы их удержать после этого года, надо как раз формировать для них систему комфортного проживания, связанную с соответствующей инфраструктурой, с необходимыми социальными льготами, стимулами, с высокой зарплатой и так далее. Только в этом случае человека можно удержать на севере", - добавил он.

Форум "Арктика - регионы" проходит в Архангельске 31 июля - 1 августа. Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.