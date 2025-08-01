Для ликвидации возможных нештатных ситуаций привлечены 303 бригады

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Россети Московский регион" работают в режиме повышенной готовности из-за грозы, сообщается в Telegram-канале службы.

"1 августа 2025 года в связи с прохождением грозового фронта с сильным ливнем, ветром с порывами до 17 м/с по распоряжению первого заместителя генерального директора - главного инженера компании "Россети Московский регион" во всех филиалах введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации возможных нештатных ситуаций привлечены 303 бригады: 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники. Кроме того, в случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 МВт.