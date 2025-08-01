Новый водовод в ДНР планируют построить до конца года

В республике почти вдвое увеличили число аварийных бригад для решения проблем с водоснабжением, отметил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Строительство нового водовода в Донецкой Народной Республике для переброски воды из Углегорского водохранилища планируют завершить до конца 2025 года. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения ДНР.

"С федеральным центром решаем проблемы водоснабжения в Донбассе. <...> Марат Хуснуллин поставил задачу до конца текущего года завершить работы по строительству нового водовода для переброски воды из Углегорского водохранилища. Почти вдвое быстрее первоначального графика. Это даст около 100 тыс. кубометров воды ежедневно, что позволит пополнить обмелевшее Волынцевское водохранилище, от которого запитывается Енакиево, и направить дополнительную воду в Донецк и Макеевку", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что в ДНР почти вдвое увеличили количество аварийных бригад для решения проблем с водоснабжением. "50 укомплектованных техникой бригад прибыли к нам из столицы. Продолжаем работы по расчистке русел рек, углублению дна водохранилищ, переброске воды между водохранилищами. Организуем подвоз воды, устанавливаем емкости во дворах МКД. Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина к нам прибыли из Москвы 75 автоцистерн. Еще 13 водовозов нам поставила Московская область. Дополнительно, по распоряжению министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, регионы-шефы выделят еще более 60 машин", - перечислил глава региона.

Ранее Хуснуллин сообщил, что в республике планируют построить дополнительную ветку водовода для увеличения пропускной способности канала Дон - Донбасс.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Осложняют ситуацию обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям в подаче даже по усеченному графику.