По словам адвоката музыканта Сергея Жорина, его подзащитный сохраняет неимущественные права на произведения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Миллиардер Игорь Рыбаков, который планирует выкупить права на первый альбом Гуфа "Город дорог", не сможет его удалить со всех площадок в интернете без учета пожеланий самого музыканта. Об этом ТАСС сообщил представляющий интересы рэпера адвокат Сергей Жорин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рыбаков планирует выкупить и удалить альбом музыканта, чтобы не романтизировать образ жизни, описанный в песнях рэпера, и исключить негативное влияние на молодое поколение.

"Даже если имущественные права на альбом принадлежат третьим лицам, Гуф как автор и исполнитель сохраняет неимущественные права, которые неотчуждаемы и действуют бессрочно. Таким образом, при желании он может препятствовать удалению альбома, если действия правообладателя затрагивают его личные неимущественные права", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, Гуф вправе запретить "искажение, извращение или уничтожение" любого своего музыкального произведения, если это нарушает его замысел, или посягательство наносит вред его чести, достоинству или деловой репутации. "Удаление альбома якобы в целях цензуры может быть расценено как нарушение права на неприкосновенность произведения, - отметил защитник. - Если произведение удаляется, но имя продолжает использоваться в искаженном или вне контекста виде, это может быть нарушением права авторства".