В Москве и Подмосковье повысили уровень погодной опасности до оранжевого

В Гидрометцентре сообщили, что уровень будет действовать до 09:00 мск 2 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики повысили действующий в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности со среднего желтого до предпоследнего оранжевого из-за грозы с сильным ливнем и ветром. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Местами на территории Москвы и Подмосковья ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, при грозе - шквалистое усиление ветра до 17 м/с", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что оранжевый уровень, символизирующий на прогностических картах опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать до 09:00 мск субботы, 2 августа. Ранее до этого же времени в столичном регионе объявлялся желтый уровень, символизирующий потенциально опасную погоду.

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Между тем, сильная гроза в Москве и Подмосковье уже началась. В частности, как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столичного региона, активные всполохи молний и громовые раскаты на фоне сильного дождя отмечаются на востоке, юге и юго-востоке мегаполиса, а также в близлежащих к столице по данным направлениям городах Подмосковья. Где-то фиксируются сильные порывы ветра.

Ранее в комплексе городского хозяйства столичной мэрии, предупредив об ухудшении погодных условий, призвали москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными, находясь на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.