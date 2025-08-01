Родные и близкие украинских военнослужащих сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания сражений в районе села в Харьковской области

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Потери среди ВСУ во время боев возле села Дегтярное Харьковской области украинское командование списывает на боевые действия возле Волчанска, отрицая освобождение Дегтярного российскими силами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное. Освобождение данного населенного пункта Северной группировкой войск ВС РФ отрицает командование ВСУ.

"Наибольший интерес вызывает именно ситуация вокруг села Дегтярное. Враг полностью проигнорировал боевые действия на этом участке фронта, а "пропавший без вести" личный состав и вовсе списал на боевые действия около Волчанска", - указал собеседник агентства.

В Минобороны России 17 июля сообщили об освобождении Дегтярного.