НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ объявило благодарность ученому из Кабардино-Балкарии (КБР), доктору экономических наук Казиму Уянаеву, сообщается на портале правовой информации.
"За вклад в развитие научной инфраструктуры, общественную деятельность и заслуги по развитию местного самоуправления объявить благодарность правительства РФ заместителю генерального директора по развитию научной инфраструктуры и инвестициям ФГБНУ Федеральный научный центр "Кабардино-Балкарский научный центр" Российской академии наук Казиму Уянаеву", - говорится в тексте распоряжения.
Казим Уянаев - известный общественный и научный деятель, в разные годы руководил Министерством промышленности КБР, является вице-премьером регионального правительства, возглавлял администрацию Эльбрусского района.