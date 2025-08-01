Глава конгресса Рональд Лаудер отметил, что это решение "было широко воспринято внутри страны и за ее пределами как оправдание усилий по реабилитации военных преступников"

БУХАРЕСТ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер направил президенту Румынии Никушору Дану письмо, в котором выразил озабоченность в связи с его решением отложить утверждение закона о борьбе с антисемитизмом. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Решение президента Дана потребовать пересмотра [законопроекта] было широко воспринято внутри страны и за ее пределами как оправдание усилий по реабилитации военных преступников и поощрение тех, кто пытается отрицать или искажать Холокост", - говорится в письме, которое размещено на странице Федерации еврейских общин Румынии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Румынии в середине июля отказался утвердить соответствующий проект закона и отправил его в Конституционный суд для проверки на конституционность. В своем обращении он указал, что государство должно бороться с любой дискриминацией твердо, но "сбалансированным образом". Глава государства полагает, что в тексте законопроекта не определены с необходимой ясностью понятия "легионерский" и "фашистский", что позволяет инстанциям толковать их произвольно.

Конституционный суд отклонил замечания президента как необоснованные, однако на пресс-конференции в среду Дан сообщил о намерении вернуть этот закон в парламент на доработку.