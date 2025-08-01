Маск призвал страны ЕС к выходу из сообщества

ЕС "разрушает демократию в Европе", заявил глава X

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС к выходу из сообщества.

"Ирландия должна покинуть ЕС, - написал Маск в X. - Как и все страны, по моему мнению. Он [Европейский союз] разрушает демократию в Европе".

Это высказывание Маск сделал в ответ на новость, в которой говорится об обязанности Ирландии принимать беженцев, которые ищут укрытия в ЕС, не смотря на апелляцию ирландской стороны против этого обязательства.

Глава компаний Х, Tesla и SpaceX ранее предупреждал об опасности массовой миграции, которая способна "разрушить любую страну". Он также называл настоящими фашистами тех, кто пытается ограничить свободу слова.