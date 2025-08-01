2 августа, 00:47

Маск призвал страны ЕС к выходу из сообщества

Илон Маск. AP Photo/ Alex Brandon
Илон Маск
© AP Photo/ Alex Brandon
ЕС "разрушает демократию в Европе", заявил глава X

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Илон Маск призвал Ирландию и другие страны ЕС к выходу из сообщества.

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"Ирландия должна покинуть ЕС, - написал Маск в X. - Как и все страны, по моему мнению. Он [Европейский союз] разрушает демократию в Европе".

Это высказывание Маск сделал в ответ на новость, в которой говорится об обязанности Ирландии принимать беженцев, которые ищут укрытия в ЕС, не смотря на апелляцию ирландской стороны против этого обязательства.

Глава компаний Х, Tesla и SpaceX ранее предупреждал об опасности массовой миграции, которая способна "разрушить любую страну". Он также называл настоящими фашистами тех, кто пытается ограничить свободу слова. 

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СШАМаск, Илон