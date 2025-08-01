В ОП объяснили, почему нельзя сократить срок отключения горячей воды

Отключать горячую воду интервалами нецелесообразно, так как не получится в полном объеме провести ремонт труб, рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Горячую воду в многоквартирных домах отключают летом ровно на тот срок, который необходим для проверки и ремонта труб. Сделать это быстрее или с интервалами не получится, пояснил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В среднем на проверку труб требуется от трех дней до двух недель в зависимости от состояния инфраструктуры. Отключать горячую воду интервалами для ремонта в системе теплоснабжения нецелесообразно, так как будет невозможно в полном объеме провести ремонт труб", - сказал эксперт.