Перед гостями выступили NANSI & SIDOROV, Асия, группа "Пелагея", группа "Моя Мишель", Майвл и другие артисты

СУДАК /Республика Крым/, 2 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие фестиваля молодого искусства "Таврида.Арт" прошло в Республике Крым, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-открытие под названием "День города молодых творцов" рассказало о культурном наследии Крыма, арт-кластере "Таврида" и культуре суверенной России. Для участников фестиваля и зрителей выступили NANSI & SIDOROV, Асия, группа "Пелагея", группа "Моя Мишель", Майвл и другие артисты.

Перед собравшимися также выступил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, зачитавший приветствие российского лидера Владимира Путина.

В 2025 году "Таврида.Арт" проходит в седьмой раз, с 1 по 3 августа в Республике Крым. Программа этого года посвящена современному русскому стилю: в моде здесь лен, вышивка, народные мотивы и этнические аксессуары. Регионы привезут на фестиваль свои культурные и гастрономические достижения, художники и дизайнеры представят свои работы. За три дня на площади порядка 250 га пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Выступят более 20 популярных исполнителей, а также молодые исполнители. Хедлайнерами станут "Звери", "Пелагея", "Моя Мишель", "Комната культуры", 25/17, ST, Beautiful Boys, VLADA MIRAVI. Впервые на "Тавриде" выступят Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем фестиваля станет музыкальный проект AY YOLA.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.