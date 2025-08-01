"Удачное" исчезновение переписки глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами охарактеризовал как позор

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал позором пропажу переписки о закупках вакцин против коронавируса главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer. Дмитриев дал одноименное прозвище главе ЕК.

"Урсула Pfizer фон дер Ляйен и ее сообщения, которые так удачно исчезли. Позор", - так он прокомментировал в X статью издания The New York Times (NYT).

По данным газеты, ЕК предоставила журналистам более подробный отчет по делу о сокрытии информации фон дер Ляйен о контрактах на закупку вакцин в 2021-2023 годах. Обвинения против нее в 2023 году выдвинула The New York Times, утверждая, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС. В ответе Еврокомиссии подразумевается, что она уничтожила или потеряла сообщения, решив, что они не представляют важности и их не обязаны хранить, пишет NYT. При этом в ответе подтверждается, что текстовые сообщения существовали. В отчете говорится, что глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт прочитал их "летом 2021 года". Эти сроки означают, что решение не сохранять сообщения было принято после самого первого запроса СМИ, поступившего в мае 2021 года от журналиста немецкого информационного агентства, указывает издание.

Европейский суд в мае признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах в размере €30 млрд на поставки вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Решение суда не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями.

10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен. Против него выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.

В 2024 году Суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен путем обмена личными СМС с руководителями фармацевтических корпораций. Эта переписка впоследствии была уничтожена, по утверждению ЕК, "случайно".