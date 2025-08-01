Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ прокомментировал споры о том, что мусоропроводы являются причиной неприятных запахов, антисанитарии и появления насекомых и грызунов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома вправе самостоятельно принять решение о заваривании мусоропровода, дополнительного законодательного урегулирования этого вопроса не требуется. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

Таким образом он прокомментировал случаи споров по вопросу о том, что мусоропроводы, несмотря на удобство, являются причиной неприятных запахов, антисанитарии и появления насекомых и грызунов.

"Данный вопрос не требует регулирования на федеральном уровне, так как жители вправе сами определить участь мусоропровода. Если жителей не устраивает наличие мусоропровода в их доме, его состояние или содержание, у них есть право вынести данный вопрос на общее собрание собственников и проголосовать за то, чтобы мусоропровод заварили", - сказал депутат.

Он отметил, что для закрытия мусоропровода нужно большинство от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

"Мы видим, что подобные решения по России в старом жилом фонде встречаются нередко, механизм работает, и дополнительное регулирование здесь не нужно", - сообщил парламентарий.

По его словам, в новых домах мусоропроводы встречаются все реже, поскольку застройщики отказываются от этой практики из-за "соображений пожарной безопасности, санитарии, а также в связи с развитием раздельного сбора мусора".