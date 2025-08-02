Историк отметила приоритет нравственных принципов в формируемой законом "культуре памяти"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Принятый в России закон об ужесточении ответственности за осквернение захоронений и памятников павшим воинам является примером защиты национального суверенитета в области памяти для других стран и будет "иметь продолжение на международной арене". Об этом в беседе с ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"С вступлением в силу данного закона формирование культуры памяти выходит за только национальные границы. Мы, по сути, сегодня явились первыми, кто поднял на пьедестал памяти подвиги павших в ходе защиты Отечества воинов. Подобный подход, в котором Россия вновь является первой в законодательном оформлении важности сохранения памяти, уверена, должен иметь продолжение на международной арене. Потому что речь идет о национальном сознании и историческом суверенитете, а это характерно для любого государства", - сказала она.

Историк отметила приоритет нравственных принципов в формируемой законом "культуре памяти". "Когда мы говорим о сохранении памяти павших воинов, то это шире, чем воины только одной войны, - мы говорим о культуре памяти в отношении павших воинов как таковых, и, безусловно, принятый закон, нацелен на формирование такой культуры. Мне хотелось бы подчеркнуть, что это закон не об уничтожении и осквернении материального объекта, камня и железа, но он направлен на сохранение памяти. <..> И очень важно, что речь идет именно о нравственном аспекте, а не только о материальном формате, связанном с непосредственным уничтожением и нарушением целостности скульптурных экспозиций и памятников", - добавила Малышева.

По ее словам, уничтожение памятников советским воинам за рубежом является "не просто снесением монументов из камня, но осквернением памяти тех, кто поставил эти монументы". "Это надругательство над памятью благодарных потомков. Поскольку это понимание заложено в саму концепцию принятого закона, видя его принятие, зарубежные страны, мне кажется, должны это осмыслить. Причем хочу подчеркнуть: речь не столько идет о правительствах, сколько о том самом благодарном потомстве, которое еще помнит и понимает, кому обязано за освобождение Европы" - отметила она.

"Поэтому, безусловно, резонанс этого закона выходит за границы Российской Федерации", - заключила Малышева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества либо посвященных дням воинской славы РФ.