В рамках заключенного соглашения привлекут инвестиции в размере 86,4 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Росводоканал" рассчитывает на заключение концессии по масштабной реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае до конца года. Об этом сообщил ТАСС директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти группы Сергей Кржановский на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Муниципалитетом объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в городе. В середине августа итоги этого конкурса должны быть подведены. Мы представили в рамках частной концессионной инициативы свои предложения. Там существенный объем инвестиций, который ранее не осуществлялся. Надеемся на положительный исход этого конкурса и подписание концессии в Комсомольске-на-Амуре", - сказал Кржановский.

Он отметил, что концессия по таким проектам заключается на 49 лет, но в компании стремятся провести все мероприятия по реконструкции в первые 10 лет. "К модернизации мы приступаем практически сразу, в первый год, что позволяет повысить показатели качества, надежности, энергоэффективности", - пояснил собеседник агентства.

"Росводоканал" и правительство Хабаровского края в рамках заключенного соглашения привлекут инвестиции в размере 86,4 млрд рублей в проект реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, что в том числе поможет прекратить сброс некачественных стоков в Амур.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.