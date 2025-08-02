Время ожидания составляет около четырех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. автомобилей стоят в очередях на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 500 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.

Крымский мост был перекрыт с 23:50 1 августа до 05:04 мск 2 августа.