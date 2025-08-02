В ходе экспедиции было найдено два медальона

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Члены студенческих отрядов из 12 регионов России в ходе поисковой экспедиции обнаружили в Суровикинском районе Волгоградской области останки более 20 бойцов, погибших под Сталинградом. Имена двоих можно будет установить по смертному медальону и элементам обмундирования, сообщил ТАСС руководитель экспедиционного направления Ассоциации студенческих поисковых отрядов Руслан Хусаинов.

"Итогами XII Межрегиональной студенческой "Вахты памяти" мы довольны, для нас главная цель - вернуть солдат из небытия. Экспедиция позволила обнаружить останки 21 бойца, погибшего под Сталинградом. Есть возможность узнать имена двоих - благодаря обнаруженному смертному медальону и элементам обмундирования", - сказал он.

Хусаинов рассказал, что в ходе экспедиции найдено два медальона, но один из них оказался без информации. Внутри второго находился впитавший влагу вкладыш, поэтому артефакт передан специалистам. А элементы обмундирования позволят установить имя капитана, планируется провести генетическую экспертизу. Из архивных источников известно, что только один капитан погиб в декабре 1942 года на территории Суровикинского района региона.

По словам руководителя экспедиционного направления, в Суровикинском районе в начале года фермерами были обнаружены останки советских солдат. В апреле представители прокуратуры региона провели работы на месте предполагаемого лагеря. По данным надзорного органа, были обнаружены останки 188 защитников Сталинграда. Согласно архивным данным, на территории хутора Новомаксимовский в Суровикинском районе оккупантами содержались советские военнопленные, фашисты расстреляли порядка 350 красноармейцев.

Останки обнаруженных студентами-поисковиками бойцов переданы властям Суровикинского района. Их до конца года планируется торжественно захоронить на мемориале, возведенном в 1987 году на Калиновской высоте (высота 117). Это стратегическая точка, за которую шли бои во время Великой Отечественной войны, здесь состоялся первый бой Сталинградской битвы - 17 июля 1942 года.

"Все студенты, участвовавшие в экспедиции, - это бойцы студенческих отрядов, объединений и организаций из 12 регионов нашей страны. Полученный опыт для них бесценен. Помимо раскопок, у ребят была насыщенная образовательная программа, встречи с интересными спикерами. Очень хорошая атмосфера сложилась у нас", - добавил собеседник агентства.

О Сталинградской битве

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.