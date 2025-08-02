В Китае ныряльщик провел пять суток в подводной пещере

Дайвер выжил, используя воздушный карман, где можно было дышать, и питаясь рыбой

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Китайский любитель дайвинга выжил, проведя пять дней и ночей в подводной пещере.

Как сообщила газета South China Morning Post, 19 июля 40-летний дайвер-любитель по фамилии Ван из провинции Хунань пропал без вести вскоре после погружения в реку со своим другом. Как потом выяснилось, он заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине 9 м, и заблудился. К счастью, ему удалось найти большой воздушный карман, где можно было дышать.

Полиция немедленно начала поисковую операцию и обратилась за помощью к спасателям. Поисковая команда совершила погружение в пещеру, но первые поиски оказались безуспешными. Аквалангисты слышали звук, напоминающий стук камня о камень, но не нашли пропавшего.

Во время очередного погружения, когда спасатели уже плыли к выходу из пещеры, они нашли Вана. Он видел, как аквалангисты проплывали мимо, не заметив его. Когда они возвращались, Ван выплыл из воздушного кармана и посигналил фонариком.

Позже он рассказал, что случайно заплыл в пещеру, где полностью потерял представление о месте и времени. Дайвер выжил, питаясь сырой рыбой. Сообщается, что Ван, на удивление, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы самостоятельно дойти до машины скорой помощи. После спасения он первым делом попросил сигарету.