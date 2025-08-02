Университет зарегистрировал новую методологию по учету секвестирования парниковых газов в морских водноболотных системах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Сахалинский государственный университет рассматривает создание зеркального морского водноболотного полигона с Университетом МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Об этом сообщил на сессии "Международное научное сотрудничество" международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проректор Сахалинского государственного университета Алексей Огнев.

"Мы плотно работаем с университетом филиала МГУ в Шэньчжене (университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - прим. ТАСС). Сейчас с коллегами обсуждается научная программа о создании зеркального морского водноболотного полигона. Все это делается [для того], чтобы признать методики, которые мы разработали здесь, у нас на Сахалине, на международном уровне", - сказал Огнев.

Вуз зарегистрировал новую методологию по учету секвестирования парниковых газов в морских водноболотных системах, а также планирует создать до конца года морскую карбоновую ферму.

"Наш орган валидации и верификации активно работает с предприятиями Сахалинской области. Мы хотим свой опыт и экспертизу транслировать на другие регионы Российской Федерации. С точки зрения университетского образования сейчас происходит модернизация, обновление пула образовательных программ с целью подготовки специалистов по климатическим проектам и для региона, и для Дальнего Востока в целом", - добавил Огнев.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.